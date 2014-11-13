Запад хочет расширить санкции против России в три шага и продлить срок их действия - СМИ

Евросоюз и США обдумывают новые санкции против российской экономики, отдельных лиц и боевиков после сообщений о введении танков, артиллерии и войск в восточную Украину.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, близких к переговорам, передает Украинская правда.

По данным издания, представители ЕС и США в четверг встретятся по этому поводу в Брюсселе.

Наиболее вероятным первым шагом будет введение индивидуальных санкций против украинских сепаратистов и россиян, имеющих отношение к проведению "выборов" на Донбассе 2 ноября.

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Во вторую очередь будет обсуждаться расширение санкций против России в финансовой, оборонной и энергетической сферах путем введения ограничений для бизнеса или дальнейшего отстранения ЕС и США от участия в этих секторах.

Третьим, хотя и маловероятным шагом может стать введение санкций в отношении сфер, которые пока не подпадали под ограничения, объяснили дипломаты.

Также будет рассматриваться продление санкций после завершения срока их действия в следующем году.

Целью санкций они назвали давление на сепаратистов и Россию с целью заставить их соблюдать минские договоренности.

Издание добавляет, что спикер Госдепа США Джен Псаки подтвердила в среду, что США и ЕС "готовятся к расширению и углублению действующих санкций".

Собеседники Bloomberg в Брюсселе добавили, что сейчас окончательный консенсус по этому вопросу не достигнут, дискуссия продолжится также во время встречи министров иностранных дел ЕС 17 ноября.

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В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил изданию, что ситуация очень напряженная и Украина готова к возможному нападению русских.

Как известно, в среду командующий войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что значительные силы россиян входят в Украину. В свою очередь Россия заявила, что НАТО это "мерещится".