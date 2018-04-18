В Ереване протестующие заблокировали резиденцию премьер-министра

Полицейский кордон перед резиденцией, как ни странно, оказался снят.

В столице Армении группа протестующих, возглавляемая оппозиционным политиком Николом Пашиняном, заблокировала резиденцию премьер-министра.

Как сообщает News.am, демонстранты беспрепятственно прошли мимо здания парламента и прошли до дверей резиденции. Тогда Пашинян возвестил о начале ее блокады.

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Отмечается, что полицейский кордон, как ни странно, оказался снят, и перед дверями резиденции находятся лишь несколько полицейских.

Более значительные силы полиции сконцентрированы на второстепенных улицах, прилегающих к проспекту. Пока Пашинян выступал, к месту действия подтянулись дополнительные подразделения силовиков.

«Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия», - заявил Пашинян, обращаясь к протестующим.

Активисты продвинулись дальше, к перекрестку с улицей Прошяна, перекрыв также и его. Тут Пашинян обратился к участникам акции и заявил, что с сегодняшнего дня при блокировании улиц отменяется использование предметов – мусорных урн, баков и скамеек. Он также призвал протестующих снять гигиенические маски. «Вам бояться нечего», - заверил политик.

Напомним, протестные акции в Ереване связаны с избранием экс-президента Армении Сержа Саргсяна новым премьер-министром республики.

Серж Саргсян уже занимал пост премьера Армении в 2007 - 2008 годах. В феврале 2008-го он был избран президентом страны и после переизбрания в 2013-м оставался на посту главы государства до 9 апреля текущего года.

Демонстранты блокируют центр Еревана с 13 апреля. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна перекрыт силами полиции, стянута спецтехника, в том числе водомет и бронемашины. В столкновениях активистов с полицией уже пострадали десятки людей.

По словам оппозицыонера Никола Пашиняна, полиция 17 апреля доставила в отделения несколько десятков участников протестного движения.

"По нашим данным, в полицию увезли 30 человек. Это ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы", - сообщил Пашинян журналистам.