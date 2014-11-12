Количество мигрантов из Румынии и Болгарии в Британии достигло рекорда

После того, как граждане этих двух стран получили полный доступ к европейському рынку труда, количество рабочих, мигрировавших в Великобританию, увеличилось с 30 тыс. до рекордных 167 тыс. человек, по состоянию на конец сентября, сообщает ТСН.ua со ссылкой на The Telegraph.

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Тем не менее, в общей сложности количество рабочих из всех 27 стран ЕС в Великобритании постепенно уменьшается. За год количество мигрантов упало с 1,732 млн, до 1,7 млн человек.

Такой поздний приток мигрантов из Болгарии и Румынии можно объяснить снятием 1 января 2014 года ограничений на трудовую миграцию по странам ЕС.