Великобритания готовится ответить на возможную кибератаку со стороны РФ - СМИ

Лондон ждет от России "мести" за позицию относительно отравления Скрипалей и удар по силам Асада в Сирии.

Великобритания рассмотрит возможность осуществления кибератаки в ответ на действия РФ, если российские хакеры попытаются вмешаться в работу национальной британской инфраструктуры.

Как сообщает Reuters, об этом говорится в материале издания Sunday Times, которое ссылается на источники в секторе безопасности.

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Отмечается, что по словам должностных лиц сектора безопасности, британский Центр правительственной связи (GCHQ, спецслужба, ответственная за защиту информации государственного значения и радиоэлектронную разведку – ред.) будет «продолжать разоблачать неприемлемое поведение России в киберпространстве».

Сообщается, что британские спецслужбы готовятся также и к возможному обнародования пророссийскими хакерами компромата на чиновников британского правительства.

Напомним, отношения между Россией и Великобританией напряглись после того, как Лондон обвинил Москву в отравлении бывшего русского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, выслав из страны российских дипломатов. Кризис в отношениях между странами углубился также после участия Великобритании в операции против сил Асада в Сирии, которые поддерживаются РФ.

В феврале британский МИД официально возложил на российскую власть ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, что заразил в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.