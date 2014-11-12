Россияне верят, что Украина и США ведут информационную войну против Москвы - опрос

Более 80% россиян считают, что Украина и США ведут информационную войну против РФ, почти 60% считают, что российские СМИ дают объективную картину событий в Украине.

Об этом свидетельствуют социологический опрос Левада-Центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

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В частности, 83% считают, что информационную войну против России ведет Украина, 88% - США. При этом только 8% считают, что Украина такую войну не ведет, 4% - что такую войну не ведет США. Затруднились с ответом 9%.

В тоже время, отвечая на вопрос относительно информационной войны российских федеральных СМИ против Украины, 13% - указали «согласен и считаю это правильным, оправданным ситуацией в Украине», 11% - «согласен, и считаю эту политику СМИ опасной и вредоносной», 59% - «не согласен, российские СМИ дают объективную картину событий в Украине». Затруднились с ответом 17%. При этом количество россиян, доверяющих российским федеральным каналам, выросла с августа 2014 года с 54% до 59%.

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При этом 37% россиян никогда не смотрят/не слушают программы, которые содержат точку зрения на события в Украине, резко отличающуюся от точки зрения основных российских телеканалов и других федеральных СМИ. 46% - указали, что «иногда» обращаются к альтернативным источникам информации. 12% - «часто» обращаются к альтернативным источникам информации.

Отвечая на вопрос, почему россияне не обращаются к другим СМИ,26% указали «считаю, что это антироссийская пропаганда», 20% - «меня не особенно интересуют события в Украине», 17% - «считаю, что они далеки от истины», 13% - «не могу их найти», 9% - «не согласен с такими точками зрения, они вызывают у меня раздражение», 14% - затруднились с ответом.

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Опрос проведен 24-27 октября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.