МИД Германии: Россия в последнее время стала сложным партнером

Глава МИД ФРГ отметил, что различные группы в Сирии должны прийти к соглашению, и Россия, которая сейчас представляет только интересы режима Асада, должна будет это принять.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал к дипломатическому разрешению конфликта в Сирии.

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"Мы пытаемся снова наладить политический процесс", - заявил он в воскресенье, 15 апреля, в эфире телеканала ZDF, передает DW.com.

Все попытки разрешить этот конфликт должны происходить под эгидой ООН, однако Россия заблокировала уже 12 резолюций, и теперь страны, которые так или иначе участвуют в процессе, ищут новый формат, уточнил он уже телеканалу ARD.

"Россия в последнее время стала сложным партнером", - признает Мас и вместе с тем подчеркивает, что разрешение сирийского конфликта без РФ невозможно. Среди целей он назвал прекращение огня в Сирии, возможность доставки гуманитарной помощи, формирование переходного правительства, а также проведение конституционных реформ и выборов в стране.

Различные группы в Сирии должны прийти к соглашению, и Россия, которая сейчас представляет только интересы режима Асада, должна будет это принять, добавил Мас.