Пентагон: после удара по Сирии активность российских троллей возросла на 2000%

23:09, 14 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Как передает CNN, это связано с ударом США и союзников по Сирии.

"Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, поэтому мы будем держать вас в курсе событий", - сказала Уайт.

Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием.Соединенные Штаты Америки пригрозили властям Сирии новыми ударами, если режим Башара АсаДа и его союзники вновь применят химическое оружие.

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Теги: #Пентагон#удар по Сирии#российские тролли