Пентагон: после удара по Сирии активность российских троллей возросла на 2000%
Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила на брифинге 14 апреля, что активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%.
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Как передает CNN, это связано с ударом США и союзников по Сирии.
"Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, поэтому мы будем держать вас в курсе событий", - сказала Уайт.
Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием.Соединенные Штаты Америки пригрозили властям Сирии новыми ударами, если режим Башара АсаДа и его союзники вновь применят химическое оружие.
Pentagon spokesperson on strikes in Syria: “The Russian disinformation campaign has already begun. There has been a 2,000% increase in Russian trolls in the last 24 hours.” https://t.co/0Bzv1nm4q6pic.twitter.com/va1zq5qF3m— CNN (@CNN) April 14, 2018