Минобороны РФ: коалиция выпустила по Сирии более ста ракет, «значительная часть» была сбита

При этом подчеркивается, что ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО не входила.

Коалиция США, Великобритании и Франции выпустила по Сирии более ста ракет, «значительная часть» которых была сбита сирийским ПВО.

Об этом УНИАН сообщили в Минобороны РФ.

«По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», - говорится в сообщении.

Заявляется, что сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса «воздух-земля» были сбиты на подлете к целям. Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

При этом подчеркивается, что ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Президент США Дональд Трамп ответил на слова Засыпкина, пообещав осуществить ракетный удар по Сирии.

В ночь на 14 апреля Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.