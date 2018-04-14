Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за забастовки охранников

Сообщается также о недоступности для туристов ресторанов в башне, а также садов и эспланады.

Туристам закрыли доступ к Эйфелевой башне из-за забастовки сотрудников службы охраны.

Об этом сообщает пресс-служба туристической достопримечательности в Twitter, передает Эспрессо.

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"В пятницу, 13 апреля, из-за забастовки части сотрудников службы безопасности доступ к Эйфелевой башне закрыт. Окружающие сады и эспланада остаются открытыми", - говорится в сообщении.

Позже в комментариях пресс-служба сообщила о недоступности для туристов ресторанов в башне, а также садов и эспланады.

Туристов, которые заранее купили билеты на башню, просят не волноваться, все деньги им вернут в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Эйфелеву башню в Париже с 1889 года посетили 300 млн человек. Высота Эйфелевой башни составляет 324 метра, она считается самой посещаемой платной достопримечательностью в мире.