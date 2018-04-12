У Франции есть доказательства использования режимом Асада химического оружия в Сирии – Макрон

Он заявил, что обсуждает с Трампом возможный военный ответ на действия сирийского режима.

Франция имеет доказательства того, что режим Башара Асада использовал химическое оружие в Сирии против гражданского населения.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

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Он также заявил, что постоянно держит контакт с Трампом для обсуждения ситуации в Сирии и подготовки возможного военного ответа на действия сирийского режима.

"Необходимо лишить режим (Асада - УНИАН) средств подготовки (оружия и т.д)", - отметил Макрон. - "Мы будем принимать решение своевременно, тогда, когда сочтем это наиболее полезным и эффективным".

Как сообщал УНИАН, Трамп пообещал осуществить ракетный удар в Сирии за химическую атаку в городе Дума, в результате которой погибли десятки людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.