В Кремле снова призвали США «избегать роста напряженности» в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что канал связи между военными РФ и США по Сирии находится в активном состоянии и задействован с обеих сторон.

В Кремле снова призвали Соединенные Штаты Америки «избегать роста напряженности» в Сирии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии у России плана действий, направленного на избегание эскалации военных действий в Сирии.

«В России тщательно следят за соответствующими заявлениями, которые идут из Вашингтона. И по-прежнему мы считаем, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии. Мы считаем, это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования», - отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что канал связи между военными РФ и США по Сирии находится в активном состоянии и задействован с обеих сторон.

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«Эта линия существует, и она находится в активном состоянии. В целом, говорю, что линия задействуется с обеих сторон», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Также Песков сообщил, что Путин запланировал ряд международных телефонных разговоров, о которых будет сообщаться по мере поступления информации.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума 7 апреля, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Президент США также заявил, что отношения с Российской Федерацией стали хуже, чем были во времена "холодной войны".

Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус в связи с возможными ударами США по Сирии.

Кроме того, издание The Times сообщило, Великобритания готовится нанести авиаудары по Сирии. В полную боеготовность приведены самолеты британских ВВС на военной базе на Кипре.