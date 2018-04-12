У России снижается психологический барьер для использования ядерного оружия - генсек НАТО

Пока Россия не изменит своего поведения, войска НАТО будут оставаться в Восточной Европе, а санкции против Москвы не будут отменены.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на решительных действиях членов альянса по отношению к России.

Об этом заявил Столтенберг в интервью газете Süddeutsche Zeitung, которое будет опубликовано в четверг, 12 апреля, передает dw.com.

По его словам, важно продемонстрировать Москве, что такие ее действия, как в Крыму, а также кибератаки или нарушения международных правил, не останутся без последствий.

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По его словам, речь идет о стране, которая атаковала Украину и использовала войска в Молдове и Грузии против воли этих стран.

Кроме того, Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии и модернизирует свой ядерный арсенал, указал генсек НАТО.

Столтенберг предупредил, что у российских властей снижается психологический барьер для использования ядерного оружия.

Пока Россия не изменит своего поведения, войска НАТО будут оставаться в Восточной Европе, а санкции против Москвы не будут отменены, подчеркнул Йенс Столтенберг. В то же время, по его словам, альянс стремится к диалогу с Россией. "Мы не хотим холодной войны", - отметил генеральный секретарь НАТО.