Путин после угроз Трампа заявил о все "более хаотичной" ситуации в мире

19:05, 11 апреля 2018
Мир
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Владимир Путин / REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на церемонии принятия верительных грамот от послов иностранных государств.

«Положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает и международные отношения войдут в позитивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», - сказал Путин.

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По его словам, дипломатия должна выработать оптимальные «опирающиеся на баланс разных интересов решения».

Он также призвал дипломатов искать ответы на масштабные вызовы и угрозы: терроризм, незаконный оборот наркотиков, оргпреступность, распространения оружия массового поражения и изменения климата.

Путин заявил, что Россия будет «выступать за укрепления глобальной и региональной безопасности и стабильности», а также соблюдать «свои международные обязательства, выстраивать взаимодействия со своими партнерами на конструктивной уважительной основе».

«Будем продвигать мировую положительную устремленную в будущее повестку дня, работать в целях обеспечения устойчивого развития, благополучия и процветания человечества», - сказал Путин.

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Теги: #Дональд Трамп#Владимир Путин