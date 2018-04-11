Турция опровергла намерение вернуть сирийский Африн под контроль режима Асада

В Турции тема сдачи Африна режиму Асада не обсуждается.

Турция не намерена передавать контроль над сирийским районом Африн режиму президента Сирии Башара Асада или его сторонникам, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Так глава МИД Турции прокомментировал недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Анкара вернет сирийскому правительству контроль над городом, пишет Анадолу.

"Возможно, слова Лаврова вырваны из контекста и стали ответом на какой-либо вопрос. Необходимо всесторонне изучить причину, по которой было сделано данное заявление. В ходе операции в Африне Анкара координировала свои шаги с Москвой", - цитирует Анадолу заявление Чавушоглу.

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По его словам, тема сдачи Африна режиму Асада не обсуждается. При этом он исключил турецкую оккупацию территории Сирии.

"Режим Асада уже не может находиться у власти в Сирии. Режим, который виновен в гибели более одного миллиона сирийцев, не имеет права руководить страной. Нам необходимо в срочном порядке перейти к политическому процессу в Сирии", - сказал Чавушоглу.

Напомним, что 18 марта турецкие военные вместе с сирийскими союзниками взяли город Африн на северо-западе Сирии.

21 января генштаб вооруженных сил Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африна против курдских вооруженных формирований.

Город Африн на северо-западе Сирии является форпостом сирийских курдов и их военизированных Отрядов Народной самообороны (YPG), которых Анкара называет террористами.

В Анкаре настаивают, что "курдские террористы, орудующие на юге Турции", якобы получают поддержку из сирийского Африна, и это угрожает нацбезопасности страны.