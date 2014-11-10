CNN уходит из России

Такое уведомление направила Turner Broadcasting System Europe Limited (входит в Time Warner) кабельным операторам. Представители «Вымпелкома» и «Акадо» подтвердили наличие такого письма, сообщают Ведомости.

Причины приостановки вещания в России в письме не упоминаются. В российском подразделении CNN не стали комментировать эту информацию.

Телеканал был создан в 1980 г. Тедом Тернером и одним из первых начал вещание в круглосуточном режиме. В России представительство CNN открылось в 1983 г. через несколько лет после запуска этого канала в США. Это один из первых новостных телеканалов в мире, который перешел на круглосуточное вещание.

Читайте такжеБритания угрожает Russia Today отобрать лицензию из-за лжи о событиях в УкраинеВ начале 90-х гг. на протяжении нескольких лет CNN в России транслировался в эфире на «24 канале», который принадлежал спутниковому оператору «Космос ТВ». Сейчас на этой частоте вещает канал холдинга CTC Media «Перец». CNN сейчас вещает в кабельных сетях РФ.

В 2010 г. были приняты поправки в закон о СМИ: запретили участие иностранных лиц в капитале теле- и радиокомпаний до 50%. Далеко не все вещатели захотели или смогли привести свои корпоративные структуры в соответствие с законом. В 2012 г. радиостанция «Свобода» прекратила эфирное вещание. В 2008 г. полностью в работу в интернете перешла станция «Голос Америки», в 2009 г. — «Международное французское радио», в 2011 г. — «Русская служба BBC» и «Немецкая волна».

Кроме того, в сентябре 2014 г. Госдума приняла более жесткие поправки, которые ограничивают участие иностранного капитала в СМИ до 20%. Под этот закон попадает большая часть СМИ, работающих сейчас в России.