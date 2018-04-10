Постпред России при ООН опасается, что американское ЦРУ скроет Скрипалей

11:07, 10 апреля 2018
Мир
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Василий Небензя / REUTERS

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«Никто их (Скрипалей) пока не видел. И мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей. Пока же по сообщениям из газет мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно. Но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей - важнейших свидетелей произошедшего», - сказал Небензя, передают российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Скрипалям предложат сменить имена и переехать в США.

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Теги: #ЦРУ#отравление Скрипаля#Василий Небензя