Постпред России при ООН опасается, что американское ЦРУ скроет Скрипалей

Он отметил, что Россия может никогда не увидеть этих людей - важнейших свидетелей произошедшего.

Экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могут могут скрыть агенты ЦРУ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на итоговой части заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

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«Никто их (Скрипалей) пока не видел. И мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей. Пока же по сообщениям из газет мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно. Но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей - важнейших свидетелей произошедшего», - сказал Небензя, передают российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Скрипалям предложат сменить имена и переехать в США.