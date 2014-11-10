Источник в Белом доме сообщил, что Путин и Обама планируют встречу

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

В Вашингтоне также подтвердили, что незадолго до фотографирования лидеры двух стран успели переговорить в течение нескольких минут. «У них была только краткая встреча, и у них не было времени обсудить вопросы. Мы дадим знать, если они встретятся и будут обсуждать вопросы завтра», — сказали в Белом доме.

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Между тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил возможность переговоров Путина и Обамы в рамках саммита.

Ранее Обама и Путин кратко пообщались на саммите АТЭС. Американский лидер взмахнул рукой, увидев российского президента, который на саммит опоздал.