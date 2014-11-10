США пересмотрели политику в отношении Китая – СМИ

Как пишет «Зеркало недели» со ссылкой на USA Today, Обама рассказал о планах изменения визовой политики США, которые значительно расширят возможности китайского бизнеса в Соединенных Штатах.

Новое визовое соглашение увеличивает срок нахождения в США бизнесменов из Китая - до 10 лет, также визы сроком на 5 лет смогут получать китайские студенты. Соглашение упростит получение виз и туристам из Китая - теперь будет сокращена сама процедура и количество подаваемых в посольство документов, пишет USA Today.

По словам Обамы, визовый вопрос - это только начало углубленного сотрудничества двух больших государств. Главной же целью США является решение многих проблем, которые сейчас существуют между странами. "Изменение визовой политики - это только одно из решений в нынешней ситуации. Тесное сотрудничество между США и Китаем сможет решить не только экономические вопросы, но и сгладить многие политические разногласия", - заявил Обама в Пекине на встрече АТЭК.

Президент США в среду должен встретится с главой КНР Сю Цзиньпином и обсудить ряд других важных вопросов в неформальной обстановке. Главные вопросы неформальной встречи - это права человека в Китае, демократические протесты в Гонконге и территориальные споры между Китаем и Японией. Обсудят главы государств и экологические проблемы.

Читайте такжеПутин опоздал на саммит в Пекине, а Обама помахал ему рукойКак отмечается, заявления Обамы о желании более тесных отношений с Китаем произошло после аналогичных шагов президента РФ Владимира Путина, который также сделал ставку на углубление российско-китайских отношений, в частности в энергетическом секторе. На фоне значительного ухудшения отношений России с западным миром, для Путина важно заручится поддержкой китайских лидеров.

Президент США находится с рабочим недельным визитом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в рамках которого он также побывает в Австралии и Бирме.