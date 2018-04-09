Режим Асада и Россия обвинили Израиль в нанесении удара по авиабазе

Израиль обвинили в авианалете на военный аэродром в провинции Хомс, в результате которого, по данным сирийских активистов, погибли 14 человек.

Авиаудар по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс совершила израильская армия, заявили власти в Москве и Дамаске.

"9 апреля в период с 3.25 по 3.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор", - заявило в тот же день министерство обороны РФ, передает DW.com.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал, что израильский удар "не улучшит, а только осложнит ситуацию в Сирии".

Читайте такжеПо сирийской авиабазе нанесли ракетный удар - СМИ

Сирийская армия также заявила об ответственности Израиля за авианалет на военный аэродром в провинции Хомс, в результате которого, по данным сирийских активистов, погибли 14 человек. Удар нанесли израильские самолеты F-15, сообщило государственное сирийское агентство САНА со ссылкой на представителя вооруженных сил страны.

Ранее представитель израильской армии отказался комментировать сообщения о причастности к ракетному удару по военной базе сирийских войск Т-4. Базирующийся в Ливане арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что ВВС Израиля находились в небе в районе границы Сирии и Ливана в момент нанесения авиаудара по аэродрому.

Вашингтон опроверг сообщения о возможной причастности к авианалету на авиабазу Тайфур. "Министерство обороны в данный момент не осуществляет никаких воздушных ударов по объектам в Сирии", - сообщил представитель Пентагона. В то же время США "поддерживают дипломатические усилия, направленные на то, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие", - добавил он. Генштаб вооруженных сил Франции также сообщил, что не французские военные осуществили удар по аэродрому Т-4 в провинции Хомс.

Государственные СМИ Сирии сообщили в ночь на понедельник, что военный аэродром Т-4 подвергся ракетному обстрелу. Сирийским военным удалось сбить восемь ракет, тем не менее они понесли потери. В первоначальных сообщениях из Дамаска выдвигались подозрения, что авиаудар осуществили США в качестве возмездия за химическую атаку в городе Дума, однако позднее эти обвинения не повторялись.