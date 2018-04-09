Российская компания «Русал» может объявить технический дефолт из-за санкций США

Акции компании во время торгов на бирже в Гонконге упали почти на 50%.

Российская компания «Русал» миллиардера Олега Дерипаски распространила сообщение, в котором допустила возможность своего технического дефолта в отношении ряда кредитных обязательств после введения санкций Минфина США.

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«По оценке компании, санкции... могут привести к техническим дефолтам в отношении определенных кредитных обязательств группы, и в настоящее время компания оценивает, какое отрицательное воздействие это может оказать на финансовое положение группы (самого «Русала» и его дочерних компаний – ред.). В настоящее время компания выполняет свои кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению, во всех других аспектах. Согласно первичной оценке «Русала», санкции в отношении группы, скорее всего, окажут сильный негативный эффект на ее бизнес и перспективы», - цитирует сообщение компании «Голос Америки».

Отмечается, что «Русал» производит около 7 процентов мирового алюминия. На сайте компании сообщается о падении цен на ее акции во время торгов на бирже в Гонконге на 48,71%.

В то же время, на Лондонской бирже металлов цены на контракты по алюминию шли вверх из-за опасений, что введение санкций против «Русала» нарушит ход поставок этого металла: по сообщению агентства Bloomberg, в ходе торгов цены на фьючерсы поднимались в понедельник более чем на 2%, до 2088 долларов США за тонну.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля США ввели санкции против 24 российских олигархов и чиновников из «кремлевского списка». Секретарь департамента казначейства США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты путем введения санкций наказали российских олигархов и представителей властных элит за дестабилизационную деятельность их правительства во всем мире.

Под санкции попали как физические лица, так и российские компании. Фигурантом санкционного списка стал, среди прочих, Олег Дерипаска - его активы в США будут заморожены, гражданам и компаниям США запрещается вести с ним какой-либо бизнес.

Санкции были введены также против компаний, которыми полностью или частично владеет Дерипаска. Помимо «Русала» в их число входят «Базовый элемент», B-Finance Limited, EN+ GROUP, «Евросибэнерго», «Русские машины», группа «ГАЗ» и агрохолдинг «Кубань».