В Нигерии террорист-смертник подорвал бомбу в школе для мальчиков: 47 студентов погибли

На севере Нигерии по крайней мере 47 студентов погибли после взрыва бомбы 10 ноября в школе для мальчиков. В городе Потискум террорист-смертник, одетый в школьную форму, взорвал бомбу в рюкзаке в тот момент, когда сотни студентов выстраивались на утреннюю линейку, передает Радио Свобода.

Свидетели сообщают о множестве тел, лежащих в "лужах крови", увиденных ими. Десятки студентов ранены.

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В теракте обвиняется суннитская вооруженная группировка "Боко Харам". Эта исламистская группировка также считается ответственной за взрыв, в результате которого убиты около 30 человек в шиитской школе в Потискум на прошлой неделе. В апреле группировка "Боко Харам" вызвала возмущение нигерийцев, похитив более 200 школьниц в городе Чибок.