На должность главы правительства Каталонии выдвинули арестованного лидера движения за независимость

Кандидатуру предложил спикер парламента Торрен.

Спикер каталонского парламента Рожера Торрен выдвинул на пост главы правительства автономии одного из лидеров движения за независимость Каталонии Жорди Санчеса, который находится под арестом.

Об этом сообщает Reuters. "Спикер Рожер Торрен заявил, что в субботу он предложит Жорди Санчеса в качестве кандидата в президенты региона, несмотря на то, что Санчес находится под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее немецкий суд отпустил экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона под залог.

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Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех, кто проголосовал.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании. Испания выступила против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе. Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.