На должность главы правительства Каталонии выдвинули арестованного лидера движения за независимость

07:02, 08 апреля 2018
Мир
334
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters. "Спикер Рожер Торрен заявил, что в субботу он предложит Жорди Санчеса в качестве кандидата в президенты региона, несмотря на то, что Санчес находится под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее немецкий суд отпустил экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона под залог.

Читайте такжеНемецкая полиция задержала экс-главу Каталонии Пучдемона по пути в Брюссель

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех, кто проголосовал.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании. Испания выступила против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления в регионе. Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Испания#каталония#независимость