Меркель потрясена наездом фургона на людей в Мюнстере

Канцлера отметила, что "все возможное делается для расследования преступления и поддержки пострадавших".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «глубоко шокирована ужасными событиями в Мюнстере».

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В заявлении канцлера говорится, что «все возможное делается для расследования преступления и поддержки пострадавших и их родственников». Меркель подчеркнула, что находится в «постоянном контакте» с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером.

Как сообщал УНИАН, сегодня в расположенном за западе Германии городе Мюнстер небольшой грузовик въехал в группу сидевших на веранде ресторана Kiepenkerl людей. По неподтвержденным данным, погибли четыре человека, включая предполагаемого преступника, который покончил жизнь самоубийством. Пострадали от 30 до 50 человек.

СМИ сообщают, что водитель являлся гражданином Германии и у него было расстройство психики. По предварительным данным, в прошлом у этого человека не было террористических связей.