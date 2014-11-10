Эксперты: напряженность между НАТО и Россией увеличивается - BBC

Уровень напряженности в отношениях между НАТО и Россией заметно вырос после аннексии Крыма, пишут в новом отчете европейские эксперты по вопросам безопасности, сообщает BBC Украина.

Эксперты Европейского сообщества лидеров за многостороннее ядерное разоружение и нераспространение (European Leadership Network) насчитали за последние восемь месяцев примерно 40 критических инцидентов между Россией и странами Североатлантического альянса, которые потенциально могли иметь далеко идущие последствия.

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Особенно критическими эксперты назвали 11 инцидентов, среди них - похищение российскими спецслужбами сотрудника полиции безопасности Эстонии, а также поиски в территориальных водах Швеции российской субмарины.

В начале марта пассажирский самолет авиакомпании SAS с 132 пассажирами на борту, который летел в Рим, сразу после вылета из аэропорта Копенгагена едва не столкнулся с российским самолетом-разведчиком, который выключил сигнальные устройства.

"Столкновения удалось избежать только из-за хорошей видимости и внимательности пилотов SAS", - говорится в докладе.