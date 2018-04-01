В США на следующей неделе могут рассмотреть вопрос о выводе военных из Сирии – СМИ

Президент США Дональд Трамп настаивает на выводе американских военных из Сирии, несмотря на то, что это противоречит рекомендациям Пентагона.

Президент Дональд Трамп заявил своим советникам, что собирается настаивать на выводе американских военнослужащих из Сирии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации США, передает Голос Америки.

Эта инициатива противоречит рекомендациям Пентагона, считающего, что борьба против «Исламского государства» в регионе еще далека от завершения.

Заседание Совета национальной безопасности США, в ходе которого будет обсуждаться, в том числе, и военная операция в Сирии, пройдет на следующей неделе, передает Голос Америки.

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Другие источники в администрации подтвердили Reuters, что на этой неделе глава Белого дома принял решение ограничить финансирование восстановительных работ в районах Сирии, уже освобожденных от боевиков «Исламского государства».

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что на эти цели Госдепартамент планировал выделить 200 млн долларов.

Выступая в минувший четверг в Ричфилде, штат Огайо, Трамп заявил, что для США «пришло время покинуть Сирию».

«Пусть этим займутся другие люди, - сказал президент США. - Очень скоро, очень скоро мы покинем (эту страну). Мы вернемся в нашу страну, туда... где мы хотим быть».

По оценке Пентагона, боевики «Исламского государства» потеряли около 98% территории, которую они удерживали в Ираке и Сирии. При этом военные предупреждают, что эти районы могут быть вновь захвачены, если страны, входящие в международную коалицию, не предпримут усилий по нормализации жизни мирных граждан и восстановлению инфраструктуры.

По данным агентства Reuters, советники президента США считают, что американские войска должны остаться в регионе «как минимум в течении нескольких лет».

«Пока президент не отдавал приказов о выводе войск», - пояснил агентству высокопоставленный сотрудник администрации.

В настоящее время в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.

Справка УНИАН. Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тыс. человек, свыше 10 млн были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 млн человек нашли убежище за пределами страны.