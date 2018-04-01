В США на следующей неделе могут рассмотреть вопрос о выводе военных из Сирии – СМИ

00:27, 01 апреля 2018
Мир
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Военнослужащие США, иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации США, передает Голос Америки.

Эта инициатива противоречит рекомендациям Пентагона, считающего, что борьба против «Исламского государства» в регионе еще далека от завершения.

Заседание Совета национальной безопасности США, в ходе которого будет обсуждаться, в том числе, и военная операция в Сирии, пройдет на следующей неделе, передает Голос Америки.

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Другие источники в администрации подтвердили Reuters, что на этой неделе глава Белого дома принял решение ограничить финансирование восстановительных работ в районах Сирии, уже освобожденных от боевиков «Исламского государства».

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что на эти цели Госдепартамент планировал выделить 200 млн долларов.

Выступая в минувший четверг в Ричфилде, штат Огайо, Трамп заявил, что для США «пришло время покинуть Сирию».

«Пусть этим займутся другие люди, - сказал президент США. - Очень скоро, очень скоро мы покинем (эту страну). Мы вернемся в нашу страну, туда... где мы хотим быть».

По оценке Пентагона, боевики «Исламского государства» потеряли около 98% территории, которую они удерживали в Ираке и Сирии. При этом военные предупреждают, что эти районы могут быть вновь захвачены, если страны, входящие в международную коалицию, не предпримут усилий по нормализации жизни мирных граждан и восстановлению инфраструктуры.

По данным агентства Reuters, советники президента США считают, что американские войска должны остаться в регионе «как минимум в течении нескольких лет».

«Пока президент не отдавал приказов о выводе войск», - пояснил агентству высокопоставленный сотрудник администрации.

В настоящее время в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.

Справка УНИАН. Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тыс. человек, свыше 10 млн были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 млн человек нашли убежище за пределами страны.

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Теги: #США#Сирия#Дональд Трамп