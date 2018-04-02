РосСМИ узнали детали дела против миллиардера из "Кремлевского списка" США: упоминается и Украина

Один из эпизодов уголовного дела против Зиявудина Магомедова связан с Объединенной зерновой компанией, совладельцем которой является группа «Сумма», речь в нем идет о сорванных поставках с Украины по уже оплаченным контрактам.

Стали известны подробности всех семи эпизодов уголовного дела в отношении российского миллиардера Зиявудина Магомедова из «кремлевского списка» США и его брата. Владельцы группы «Сумма» подозреваются властями РФ в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества.

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Как передает «Эхо Москвы», один из главных эпизодов громкого дела связан с хищением больше 750 миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Похожая ситуация сложилась и с подрядом компании «Интэкс» по расширению острова Крестовский в Петербурге. Как пишет «Коммерсант», следователи сочли, что намыв территории был произведен с нарушениями, и также обнаружили в этом следы хищений. Третий эпизод связан с Объединенной зерновой компанией, совладельцем которой является группа «Сумма». Речь в нем идет о сорванных поставках с Украины по уже оплаченным контрактам.

Наконец, еще четыре эпизода дела касаются махинаций при поставках оборудования и проведении работ на подстанции «Василеостровская» в Петербурге, подстанции «Майя» Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинского угольного месторождения и аэропорта Храброво в Калининграде. Следствие утверждает, что обвиняемые специально завышали стоимость оборудования и работ или занижали их качество.

31 марта Тверской суд Москвы отправил братьев Магомедовых и главу компании «Интэкс» Артура Максидова под арест на два месяца. Каждому из подозреваемых грозит до 25 лет колонии.