"Будет находиться в надежных руках": Госдеп США временно возглавил Джон Салливан

08:43, 02 апреля 2018
Мир
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Джон Салливан с 1 апреля официально исполняет обязанности главы Госдепа / скриншот
 

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"Заместитель секретаря Джон Салливан является опытным лидером, который заслужил доверие и уважение своих коллег и Белого дома. Поскольку он взял сегодня на себя полномочия исполняющего обязанности государственного секретаря, Государственный департамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео будет проходить процесс утверждения", - написала Науерт.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что отставка Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики. Президент отметил хорошие отношения с директором ЦРУ Майком Помпео, которого решил назначить новым госсекретарем.

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Теги: #госсекретарь#Госдепартамент США