Лидер КНДР посетил первый с 2005 года концерт южнокорейских артистов в Пхеньяне

Концерт южнокорейских поп-певцов в северокорейской столице стал первым с 2005 года.

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой посетил концерт артистов из Южной Кореи.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Читайте такжеПрибыл на поезде с женой: СМИ рассказали подробности визита Ким Чен Ына в Китай

Артисты в количестве 160 человек, в числе которых были исполнители в жанре K-pop, выступили в Большом театре в Пхеньяне. Концерт южнокорейских поп-певцов в северокорейской столице стал первым с 2005 года.

Концерт посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, его сестра и жена, а также председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

В зале, рассчитанном на 1500 мест, не было свободных мест, а концерт длился около 2 часов.

Как добавляет Reuters, во вторник, 3 апреля, южнокорейские артисты выступят в КНДР еще раз. На этот раз концерт будет совместным, на сцену выйдут и артисты Северной Кореи.

Стороны договорились об этих гастролях в середине марта во время подготовки к саммиту между лидерами двух стран. Ожидается, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретятся 27 апреля в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.