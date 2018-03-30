В Кремле нашли "оправдание" отсутствию Путина на митинге в Кемерово: не в его "стиле" говорить с "толпой"

По словам спикера Кремля, если Путину задают вопрос, "он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание" и "он очень далек от популизма".

Президент России Владимир Путин не вышел к митингующим во время поездки в Кемерово, «потому что с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно».

Читайте такжеУчастники митинга в Кемерово из-за недоверия к властям хотят сами пересчитать тела жертв пожара – СМИ

Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал во время выступления в Высшей школе экономики, передает Эхо Москвы.

«Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание. Он очень далек от популизма», – добавил Песков.

При этом слова губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, заявившего, что на митинге «бузотёрили» оппозиционеры, Песков назвал неудачными.