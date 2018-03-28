Американское издание назвало российские истребители хорошими лишь "на бумаге"

Индия все больше обеспокоена растущими военными возможностями Китая, которые связаны с новыми истребителями серии J-20 и российскими Су-35. Это означает, что геополитические интересы Нью-Дели приближают его к Вашингтону, а не к Москве.

Индия может отказаться от российских истребителей в пользу американских из-за проблем в работе российского оборудования и плохой послепродажной поддержке.

Об этом говорится в публикации американского военно-политического издания The National Interest.

Сегодня Индия находится в поисках двумотороного истребителя и среди претендентов рассматривается американский Super Hornet, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale и российские Су-35 или Миг-35.

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«Российские истребители предлагают хороший показатель на бумаге, но Индия была разочарована плохой послепродажной поддержкой и частыми поломками в большей части российского оборудования, включая самолеты МиГ-29 и Су-30МКИ», – говорится в публикации.

Также отмечается, что индийские чиновники все больше разочаровываются в программе российского истребителя Су-57, публично жалуясь на недостаточно мощные двигатели, недоступность характеристик и отсутствие прозрачности относительно того, что стоит за этими проблемами.

Как подчеркивает издание, Индия исторически опиралась на Советский Союз, а затем на Россию, чтобы обеспечить свою военную технику, поэтому отказ от программы Су-57 в пользу американского F-35 рискует охладить эти отношения.

В Нью-Дели утверждают, что не стремятся приобрести F-35. Тем не менее, Индия все больше обеспокоена растущими военными возможностями Китая, которые связаны с новыми истребителями серии J-20 и российскими Су-35. Это означает, что геополитические интересы Нью-Дели приближают его к Вашингтону, а не к Москве, о чем свидетельствует подписанное в 2016 году соглашение о распределении ресурсов.