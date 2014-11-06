ООН: около 40% конфликтов связаны с борьбой за нефть, алмазы, золото и воду

Сегодня, 6 ноября, в мире отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

По этому случаю Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что войны ведут к разрушительным экологическим последствиям: загрязнению почвы и уничтожению лесов, разграблению природных ресурсов и распаду систем природопользования, сообщает Радио ООН.

По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), за последние 60 лет около 40% всех внутренних конфликтов были связаны с такими природными ресурсами, как древесина, алмазы, золото, нефть, плодородные земли и вода.

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Было также установлено, что конфликты, связанные с природными ресурсами, вспыхивают снова в два раза чаще других.