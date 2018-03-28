Отравление Скрипаля является частью стратегии Кремля с целью разделить Запад – Пентагон

Министр обороны США заявил, что нынешнее поведение России является частью очевидных действий Москвы, которые она начала еще в 2014 году в отношении Украины.

Отравление Россией бывшего разведчика в Великобритании является частью стратегии Кремля с целью разделить Запад, совершив тайную операцию и посеяв сомнение относительно ответственного за такие действия.

Об этом заявил министр обороны США Джим Маттис 27 марта в Вашингтоне, передает Радио Свобода.

Инцидент в Солсбери является «достаточно очевидным» использованием Россией «оружия массового уничтожения», сказал Маттис. А отказ президента России Владимира Путина от ответственности за, как выразился глава Пентагона, «покушение на убийство» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нельзя воспринимать всерьез.

Читайте такжеПри отравлении экс-агента Скрипаля могли пострадать более 130 человек - Мэй

Он заявил, что нынешнее поведение России является частью очевидных действий Москвы, которые она начала еще в 2014 году в отношении Украины.

«Они снимают шевроны с военной формы, идут в Крым и говорят, что не имеют никакого отношения к тому, что происходит с сепаратистами на востоке Украины. Не представляю, как они могут такое говорить прямо в глаза», – добавил Маттис.

Он также отметил, что Россия «пытается разрушить единство западного альянса, НАТО», поддерживая сомнения и споры о том, кто несет ответственность за ее действия. Одновременно Маттис сказал, что Россия, как и раньше «может быть партнером Европы», но добавил, что Москва взамен «решила стать стратегическим конкурентом».

Заявление министра обороны США появилась на следующий день после того, как более двух десятков стран во всем мире объявили о высылке 144 российских дипломатов из-за «дела Скрипаля», к котороому, как настаивает сама Москва, она не имеет никакого отношения.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в британском Солсбери. Следователи считают, что их отравили произведенным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок».