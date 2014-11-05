В парламенте Грузии окончательно распалась коалиция

Об этом сообщает издание Грузия Online. После выхода из зала, в котором проходило заседание политсовета коалиции "Грузинская мечта", Ираклий Аласания заявил, что "Свободные демократы" пришли проститься с коллегами по коалиции.

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"Мы попрощались с нашими партнерами очень цивилизованно. В коалиции больше не будет 'Свободных демократов'", - сказал журналистам Ираклий Аласания.

В результате коалиция "Грузинская мечта", основанная бывшим премьер-министром Бидзиной Иванишвили, потеряла поддержку большинства в парламенте. После выхода 10 депутатов от "Свободных демократов" в проправительственной коалиции осталось осталось 73 голоса. Всего в грузинском парламенте работает 150 депутатов.

"Не стоит быть с ними", - заявил на выходе из здания представитель "Свободных демократов" депутат Зураб Абаджидзе.

Этим событиям предшествовало решение премьер-министра Грузии об отставке министра обороны Ираклия Аласании в результате конфликта оборонного ведомства с прокуратурой, передает "ЕвроПравда". После этого сразу подал в отставку госминистр Грузии по делам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили, а впоследствии и министр иностранных дел Майя Панджикидзе.