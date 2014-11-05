В парламенте Грузии окончательно распалась коалиция
Политическая партия "Свободные демократы", лидером которой является бывший министр обороны Ираклий Аласания, вышла из коалиции "Грузинская мечта".
Об этом сообщает издание Грузия Online. После выхода из зала, в котором проходило заседание политсовета коалиции "Грузинская мечта", Ираклий Аласания заявил, что "Свободные демократы" пришли проститься с коллегами по коалиции.
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"Мы попрощались с нашими партнерами очень цивилизованно. В коалиции больше не будет 'Свободных демократов'", - сказал журналистам Ираклий Аласания.
В результате коалиция "Грузинская мечта", основанная бывшим премьер-министром Бидзиной Иванишвили, потеряла поддержку большинства в парламенте. После выхода 10 депутатов от "Свободных демократов" в проправительственной коалиции осталось осталось 73 голоса. Всего в грузинском парламенте работает 150 депутатов.
"Не стоит быть с ними", - заявил на выходе из здания представитель "Свободных демократов" депутат Зураб Абаджидзе.
Этим событиям предшествовало решение премьер-министра Грузии об отставке министра обороны Ираклия Аласании в результате конфликта оборонного ведомства с прокуратурой, передает "ЕвроПравда". После этого сразу подал в отставку госминистр Грузии по делам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили, а впоследствии и министр иностранных дел Майя Панджикидзе.