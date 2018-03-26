В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали более 50 человек

00:37, 26 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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В Барселоне вспыхнул протест после задержания бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона в Германии 25 марта. Ордер на его арест выдал Верховный суд Испании.

По данным медиков, пострадавшие получили несерьезные травмы. Каталонская полиция также сообщает о трех пострадавших сотрудниках.

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