В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали более 50 человек
00:37, 26 марта 2018Мир
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В Барселоне вспыхнул протест после задержания бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона в Германии 25 марта. Ордер на его арест выдал Верховный суд Испании.
Иллюстрация / REUTERS
В результате столкновений в ходе акции протеста в Барселоне пострадали более 50 человек. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на данные медиков.
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В Барселоне вспыхнул протест после задержания бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона в Германии 25 марта. Ордер на его арест выдал Верховный суд Испании.
По данным медиков, пострадавшие получили несерьезные травмы. Каталонская полиция также сообщает о трех пострадавших сотрудниках.
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