В Кишиневе тысячи людей вышли на митинг ради объединения Молдовы с Румынией

Во время мирной акции задержали вооруженных ножами людей.

В Кишиневе тысячи людей вышли на масштабный митинг, требуя объединения Молдовы и Румынии и отставки президента страны Игоря Додона.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, пишет ТСН.иа.

Как отмечается, акция проводится в честь 100-летия унири - присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году. Организатором митинга является "Альянс века", объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии.

Участники акции держат в руках румынский и молдавский флаги и скандируют "Долой Додона!"

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Сам Додон выступает категорически против идеи объединения стран.

По предварительным данным, во время митинга задержали 21 человека, у которых изъяли противогазы, маски и ножи.

люди тре буют Воссоединение с Родиной-Румынией и скандируют "долой Додона"..



в Кишинев сегодня Марш "Унире"... pic.twitter.com/GjF2TWbr9i — 🇷🇴 Румынская сотня (@latiniano) March 25, 2018

Напомним, в Беларуси сегодня, 25 марта, также отмечают День свободы - в рамках празднования 100-летия Белорусской Народной Республики. Юбилей "отмечают массовыми задержаниями и блокировкой журналистов. Также задержали лидера оппозиционеров Николая Статкевича.