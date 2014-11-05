В Чехии владельца отеля оштрафовали за отказ селить россиян

Еще в конце марта Томаш Крчмарж вывесил на дверях отеля табличку с информацией о запрете на проживания в гостинице россиянам, передает "Новое время" со ссылкой на Novinky.

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Позже владелец отеля разрешил селиться только тем гражданам РФ, которые напишут заявление о своем несогласии с присоединением Крыма.

В ответ на действия Томаша Крчмаржа представитель Чешской торговой инспекции Иржи Фролиг заявил, что владелец отеля допустил дискриминацию по признаку гражданства и это нарушает законодательство Чехии.

Томаш Крчмарж еще весной заявил, что осознает очевидную незаконность своих действий. "Да, это дискриминация, и позвольте мне спокойно пойти в суд. Я пойду туда и хочу подчеркнуть, что все это для того, чтобы заставить людей думать", - сказал он.