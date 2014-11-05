В еще одном российском аэропорту снова не смогли разъехаться машина техпомощи и самолет

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу перевозчика. После инцидента все 83 пассажира были пересажены на резервный борт.

Для расследования ЧП создана специальная комиссия. Представители авиакомпании отмечают, что это уже не первый случай, когда в Тюмени самолеты получают повреждения по вине наземных служб аэропорта.

После гибели в московском «Внуково» президента нефтяной компании Total Кристофа де Маржери авиакомпания «Ямал» опубликовала на своем сайте документ под названием «Анализ проблем наземного обеспечения полетов в аэропортах РФ». Он провисел в сети несколько часов, после чего был удален, однако его успели скопировать СМИ. В тексте компания сообщила о неоднократных угрозах столкновения самолетов с наземной техникой на летном поле. За период с 2010 года по настоящее время с самолетами авиакомпании произошло около 18 авиационных событий, причиной которых стали нарушения работниками служб обеспечения полетов в российских аэропортах, отмечает авиаперевозчик.

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Как сообщал «Ямал», в 2004 году самолет авиакомпании едва не столкнулся со снегоуборочной машиной, выехавшей на ВПП аэропорта Салехарда. В 2014 году «по причине несанкционированного занятия транспортным средством (тягач с асфальтоукладчиком на борту) взлетно-посадочной полосы аэродрома «Рощино» самолету авиаперевозчика пришлось уйти на второй круг, чтобы избежать столкновения с наземной техникой. В том же году после посадки в аэропорту «Рощино» «во время руления в непосредственной близости от воздушного судна курс руления пересек топливозаправщик».

АК «Ямал» также привела в пример другие происшествия в аэропортах Салехарда, Ноябрьска, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Надыма, в «Рощино» и «Домодедово». Трижды самолет авиакомпании «едва не выкатился» за пределы ВПП из-за несоответствия значения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе, полученного по метеоканалу, его фактическому значению, говорилось в сообщении «Ямала». Ряд происшествий был связан со столкновением с птицами или их попаданием в двигатель. Также авиакомпания сообщает о случаях повреждения самолета автомобилем-заправщиком и наезде спецмашины на плоскость крыла самолета. «Ямал» также приводит в пример случаи, когда самолет был поврежден пассажирским трапом.