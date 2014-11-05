Глава МИД Грузии Панджикидзе подала в отставку

Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе и все ее заместители в среду заявили о своем решении уйти в отставку, передает BBC.

Панджикидзе является членом партии "Свободные демократы". На прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправил в отставку министра обороны страны Ираклия Аласания, который является лидером этой партии.

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Накануне государственный министр Грузии по евроинтеграции Алекси Петриашвили также сделал заявление о своей отставке.