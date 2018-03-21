Трамп был взбешен из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина - СМИ

Начальник штаба Белого дома Джон Келли также возмущен тем, что конфиденциальные данные брифинга президента стали публичной информацией.

Президент Дональд Трамп был разъярен после того, как новость о том, что его советники по нацбезопасности порекомендовали ему не поздравлять с победой на президентских выборах Владимира Путина, распространилась в СМИ.

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Об этом сообщил источник близкий к президенту, сообщает CNN.

Как сообщает издание во вторник вечером Трамп сильно разозлился и пытался выяснить, откуда произошла утечка информации, поскольку количество лиц, которые имели доступ к рекомендациям советников, ограничено.

По данным источника, инцидент подтвердил давнее убеждение Трампа: в его администрации, особенно в сфере национальной безопасности, есть люди, которые активно работают, чтобы подорвать его авторитет.

Начальник штаба Белого дома Джон Келли также возмущен тем, что конфиденциальные данные брифинга президента стали публичной информацией.

Как сообщал УНИАН, 20 марта перед телефонным разговором американского и российского лидеров Трампу были выданы информационные материалы, на которых большими буквами было написано «Не поздравлять». Однако американский президент поздравил Путина с победой на выборах в РФ вопреки инструкциям.