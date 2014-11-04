На юге Таиланда волонтерам раздали почти 3 тысячи винтовок для борьбы с исламистами

Военные в Таиланде раздали волонтерам на юге страны почти 3 тысячи винтовок для борьбы с действующими в регионе исламистами.

Правозащитники выступают против подобного шага, который может, по их словам, лишь ухудшить ситуацию, передает BBC.

За последние 10 лет в результате нападений исламистов на юге Таиланда погибли более 6 тысяч человек.

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Правительство Таиланда уже несколько лет пытается провести мирные переговоры с мятежниками, которые добиваются большей автономии для южных провинций Яла, Паттани и Наратхиват, населенных преимущественно мусульманами. Подавляющее большинство населения Таиланда - буддисты.

Военное правительство Таиланда обещает положить конец кровопролитному конфликту за год, но не уточняет, как именно собирается это сделать.