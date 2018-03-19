ЕС расширил санкционный список против причастных к разработке химоружия в Сирии

ЕС добавил четыре человека за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения.

Евросоюз расширил санкционный список представителей сирийской власти, причастных к разработке и применению химоружия.

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"ЕС добавил (в список) четыре лица за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения в соответствии с политикой ЕС по борьбе с распространением и использованием химического оружия", - говорится в сообщении Совета ЕС, передает ЕвроПравда.

Санкции введены против трех ученых правительственного научно-исследовательского центра и высокопоставленного военного чиновника.

Напомним, в июле 2017 года ЕС ввел ограничительные меры в отношении сирийцев из-за обвинения в разработке и применении химического оружия. Таким образом, общее количество лиц, относительно которых введены санкции, достигло 261 человека. В отношении них действует запрет на въезд и заморозку счетов. Кроме того, санкции действуют в отношении 67 компаний.

"ЕС, как и раньше, стремится найти долговременное политическое решение конфликта в Сирии в рамках существующей согласованной системы ООН. ЕС считает, что не может быть военного решения конфликта, и решительно поддерживает работу Специального посланника ООН и внутрисирийских переговоров в Женеве", - отметили в Совете ЕС.