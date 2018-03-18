Посол России заявил, что яд для отравления Скрипаля могли взять из британской лаборатории

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что в предположении посла "нет ни одной унции правды".

Посол России в ЕС Владимир Чижов заявил, что британская научно-исследовательская лаборатория может быть источником происхождения ядовитого вещества, которое применили в Великой Британии против Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает ВВС. "Когда у вас есть нервно-паралитическое вещество или что-то подобное, вы проверяете его на определенные образцы, которые вы храните в своих лабораториях. И Портон-Даун, как мы теперь все знаем, является крупнейшим военным объектом в Соединенном Королевстве, который занимается исследованиями химического оружия, и он на самом деле лишь в восьми милях от Солсбери", - сказал Чижов.

В то же время он отметил, что у него нет доказательств, подтверждающих это предположение.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что в предположении Чижова о Портон-дауне "нет ни одной унции правды".

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"Это лишь еще одна пустая попытка российского государства отвлечь историю от фактов - Россия грубо нарушила свои международные обязательства", - сказал представитель ведомства.

Как сообщал УНИАН, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению. Премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, приостановке контактов на высоком уровне и проверке подозрительных банковских счетов россиян в качестве ответа на преступления. Москва отрицает обвинения.