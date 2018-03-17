У побережья Греции перевернулась лодка с мигрантами, погибли не менее 14 человек

Спасатели ищут четырех пропавших, всего на борту находились около 20 человек.

У побережья Греции в Эгейском море перевернулась лодка с мигрантами: погибл неи менее 14 человек, из которых четверо - дети, судьба еще четырех человек неизвестна.

Читайте такжеВ Турции задержали четверых украинцев по подозрению в незаконной перевозке мигрантов - СМИ

Как передает "Немецкая волна", трех мигрантов спасла береговая охрана, еще трое оказались на греческом острове Агатониси у турецкого побережья. Они сообщили, что на борту находились около 20 человек.

Как известно, после закрытия «балканского маршрута» в 2016 году путь по Средиземному морю стал основным для мигрантов, стремящихся попасть в Европу.

По подсчетам Международной организации миграции, в 2017 году более 3 тыс. человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, отплывая преимущественно из Ливии в направлении Италии, а за последние четыре года количество погибших составляет более 20 тыс. человек.

В рамках европейской операции «София», призванной предотвращать пересечение Средиземного моря нелегальными мигрантами, с 2015 года спасено более 42 тыс. человек.