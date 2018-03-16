В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва "на различных уровнях" неоднократно заявляла, что "не имеет никакого отношения к этой истории".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "непростительным нарушением дипломатического этикета" обвинения со стороны официального Лондона в адрес главы российского государства Владимира Путина в его причастности к делу об отравлении осужденного в РФ за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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"Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории", - заявил Песков ТАСС.

"Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия", - подчеркнул он в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы британского МИД Бориса Джонсона.

Как заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, приказ о применении нервно-паралитического вещества на британской территории, вероятнее всего, дал лично президент РФ Владимир Путин. "Мы считаем, что это очень вероятно, что это было его [Путина – ред.] решение - приказать использовать нервно-паралитическое средство на улицах Британии, на улицах Европы, впервые со Второй Мировой войны", — заявил он.