Демонтаж памятника, установленного в прошлом году во дворе Технопарка Научно-исследовательского университета информационных технологий, был проведен по инициативе владельца, главы корпорации ЗЕФС (группа компания Западно-Европейский Финансовый Союз) Максима Долгополова. Об этом сообщает российский сайт БФМ со ссылкой на пресс-службу ЗЕФС.

Как указано в сообщении, памятник был ликвидирован во исполнение закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Кроме того, свою роль сыграли разоблачения бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, утверждавшего, что продукция Apple передает данные своих владельцев американским спецслужбам.

Комментируя демонтаж двухметрового iPhone, Долгополов заявил, что не исключает его повторной установки при условии, что с гигантского аппарата можно будет послать сообщение в США об отказе от аппаратов Apple. Глава компании призвал пользователей «яблочной» техники перейти на продукцию других фирм, не замеченных в слежке за пользователями. По мнению Долгополова, заявление Кука связано с позиционированием iPhone и тождественно политике компании.

Читайте такжеГлава компании Apple заявил о том, что он гейРуководитель ЗЕФС также заявил, что, устанавливая iPhone в память о скончавшемся Стиве Джобсе в 2013 году, инициаторы «купились» на легенду о гениальном программисте, создавшем компанию, но не подозревали о том, что история успеха Apple была «ширмой для спецоперации АНБ США». Долгополов утверждает, что западные партнеры поддерживают его поступок, поскольку «агрессивная политика США и их спецслужб вызывают недовольство во всем мире».

Памятник основателю Apple Стиву Джобсу был установлен во дворе НИУ ИТМО в январе 2013 года. В церемонии открытия мультимедийного мемориала приняли участие представители городской администрации и соратник Джобса Тимоти Дион.