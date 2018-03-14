В Британии изгнанных российских дипломатов обвинили в работе на разведку

"С помощью этой высылки мы на годы разрушим возможности российской разведки в Великобритании", - заявила Мэй.

Великобритания вышлет 23 российских дипломата в ответ на покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, поскольку они работают на разведку.

Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает "ТАСС". «С помощью этой высылки мы на годы разрушим возможности российской разведки в Великобритании», — заявила Мэй.

Как сообщал УНИАН, у российских дипломатов будет неделя, чтобы покинуть страну, также Британия будет проводить проверки российских частных самолетов.

5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре в Солсбери. Часть центра Солсбери была закрыта, специалисты в защитной одежде осуществляли работы по обеззараживанию улиц.

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Позже глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ.

12 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Скрипал - бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.