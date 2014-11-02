В Ираке боевики "Исламского государства" публично расстреляли 50 человек

Сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя местного суннитского племени шейха Наима аль-Гауда, передает Lenta.ru.

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От рук боевиков погибли 40 мужчин, 6 женщин и 4 детей. Массовое убийство произошло в деревне Рас аль-Маа провинции Аль-Анбар, к северу от города Эр-Рамади. Кроме этого, 17 человек были похищены.

Подобные инциденты произошли 30 и 31 октября ‒ за эти два дня боевики ИГ убили в Ираке 98 человек. Ранее миссия ООН в Багдаде сообщила, что более 1,2 тыс. иракцев погибли в октябре.

В начале июня боевики захватили значительную часть территорий Сирии и Ирака. США, возглавляющие международную коалицию против исламистов, 8 августа начали военные действия в Ираке.