В Лондоне нашли мертвым бизнес-партнера умершего олигарха Березовского - СМИ

Ранее Николай Глушков дважды обвинялся в мошенничестве в России.

В Лондоне нашли мертвым Николая Глушкова, который был бизнес-партнером покойного олигарха Бориса Березовского.

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Об этом сообщает британское издание The Telegraph. "Близкий партнер покойного олигарха Бориса Березовского был найден мертвым в Великобритании, о чем поступили сообщения", - сообщает издание.

В частности, российская радиостанция Business FM сообщила, что бывший заместитель директора российской авиакомпании "Аэрофлот" Николай Глушков умер в возрасте 69 лет, ссылаясь на информацию его адвоката. Адвокат Андрей Боровков не указал причину смерти.

Глушков дважды обвинялся в мошенничестве в России, он покинул страну после того, как суд Москвы условно приговорил его к двум годам лишения свободы за мошенничество в 2006 году.

В марте прошлого года ему был заочно объявлен еще один приговор на восемь лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн российских рублей за якобы мошенничество со средствами компании "Аэрофлот" на сумму 122 млн долларов во время его пребывания в должности финансового директора этой компании в конце 1990-х годов.

Глушко отрицал все обвинения против него.

Как известно, Березовский ранее был влиятельным бизнесменом в России и сыграл важную роль в восхождении Владимира Путина к вершине власти в 1999 году.

Позже Березовский поссорился с Путиным и переехал в Лондон в 2000 году, где он стал одним из самых резких его критиков.

Березовский был найден повешенным дома в графстве Беркшир в 2013 году, что выглядело очевидным самоубийством. Полиция сообщила, что экспертиза не нашла признаков насильственной борьбы.