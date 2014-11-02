Microsoft замораживает сотрудничество с издательством, которым руководит друг Путина

Корпорация Microsoft может прекратить сотрудничество с российским издательством "Просвещение" из-за санкций США в отношении России. Об этом сообщает в субботу, 1 ноября, газета The New York Times, передает DW.de. Конкретно речь идет о том, что председателем совета директоров издательства является предприниматель Аркадий Ротенберг, имя которого значится в санкционном списке США, поясняет издание.

"Microsoft подписала необязывающее соглашение с "Просвещением" о безвозмездном оказании такой же технической поддержки, какую мы предоставляем тысячам школ и издательств по всему миру", - говорится в заявлении корпорации, которое стало ответом на сообщение The New York Times о том, что к российскому издательству имеет непосредственное отношение Ротенберг.

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Далее в документе говорится, что Microsoft провела в России и США консультации с американским правительством и международными юридическими фирмами. Несмотря на то, что в ходе этих консультаций не было установлено, что на "Просвещение" распространяются санкции США или ЕС, Microsoft приостановит работу в рамках соглашения и проведет дополнительную проверку, говорится в заявлении корпорации.

"Вопрос для Microsoft, как и для многих американских компаний, которые ведут бизнес в путинской России, состоит в том, превосходит ли потенциальная выгода риск. Законодательство США запрещает американским компаниям вести дела с компаниями с контролирующим участием подпавших под санкции лиц или компаниями, которые контролируются ими", - пишет The New York Times.