Пентагон: власти РФ могут сколько угодно тратить на "гонку вооружений с самими собой"

По словам директора ЦРУ, американские спецслужбы и армия делают всё, чтобы защитить американцев от тех угроз, о которых говорил Путин.

Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео не усматривает ничего нового в заявлениях российского президента Владимира Путина о “чудотворных“ ракетно-ядерных вооружениях, которыми обладает Россия.

ЦРУ и Министерство обороны внимательно следят за тем, что делает Россия, представления США о российском ядерном оружии и ракетах весьма точны, заявил Помпео в воскресном интервью Fox News, передает Радио Свобода.

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По его словам, американские спецслужбы и армия делают всё, чтобы защитить американцев от тех угроз, о которых говорил Путин.

Чуть раньше оценку заявлениям президента России, которые содержались в послании Федеральному собранию, дал шеф Пентагона Джим Маттис. Он также заметил, что декларации российского президента его “разочаровали, но не удивили“. По его словам, “ничего нового о российских вооружениях он из речи Путина не вынес“. Российские власти могут тратить сколько угодно денег на гонку вооружений с самими собой во вред своему народу. Подход США это не меняет, сказал министр.

Говоря об упомянутых Путиным ракетах, которые в состоянии пробить американскую ПРО, Маттис указал, что противоракетный щит США призван защитить страну от Ирана и Северной Кореи, а не от России.

Кроме того, в разговоре с журналистами по пути на Ближний Восток глава Пентагона предостерег Сирию от новых химических атак, отметив, что подобные шаги были бы “ весьма неразумными“.